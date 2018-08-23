Генерал-разведчик назвал самые критичные точки на Донбассе, где могут ударить боевики

В ближайшие дни боевики на Донбассе могут активизировать боевые действия на Мариупольском направлении, вблизи Донецка, а также в районе Станицы Луганской и Новотошковки.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, террористы могут вновь прибегнуть к провокациям с обстрелами без широкого наступления по линии разграничения.

"Критичными я вижу Мариупольское направление, Авдеевку и Пески. Также в зоне риска – Станица Луганская с Новотошковкой. Вероятно, в первую очередь именно эти точки будут под обстрелами и реализацией других провокаций оккупантов. То есть под опасностью те населенные пункты, где у боевиков уже "пристреляны" позиции и где они постоянно устраивают провокации", – отметил генерал.

Как объяснил Маломуж, в то же время широкомасштабных операций боевики не планируют, и в некоторой степени есть угроза обострения ситуации именно на праздничные дни.

"Но то, что оккупанты будут наступать по всей линии проведения ООС – ни по оперативным данным, ни по политическим каналам, не прогнозируется", – рассказал экс-глава СВР.

Он добавил, что по всей линии фронта российско-террористические войска могут осуществлять активные боевые действия только при активном содействии России.

"Но на данный момент мы видим, что политически поддерживать активные военные действия Путину чрезвычайно сложно, потому что он и так находится перед микроскопом Запада, а также угрозы новых санкций. И если он проявит себя не как участник переговоров по мирному урегулированию конфликта, как это он рассказывал Трампу и Меркель (что он якобы содействует "Минскому процессу), а будет выступать как инициатор военных действий боевиков, то его реноме сразу упадет, и он получит новый мощный бумеранг в виде очередных санкций с новыми ограничительными мерами", – пояснил Маломуж.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" также подтверждал, что 24 августа украинским военным стоит ожидать провокаций со стороны российских оккупационных войск на Донбассе. По мнению эксперта, в этот раз пострадает либо контрольный пункт въезда-выезда, либо село в "серой зоне".

Как сообщалось, несмотря на временное затишье на Донбассе и сокращение боевиками числа обстрелов позиций украинских военных, противник продолжает усиливать свои оборонительные порядки, из тыловых районов гонит живую силу и технику в сторону передовой.