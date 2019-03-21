Геращенко: Россия блокирует поиск пропавших без вести на Донбассе
Одна из ключевых тем в Минске – поиск пропавших без вести на Донбассе
Российская Федерация блокирует инициативу Украины по созданию совместного с участием Красного Креста механизма по поиску пропавших без вести на Донбассе. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
"В Минске одной из ключевых тем, которую мы поднимаем – это создание механизма по поиску пропавших (безвести – ред.) с участием России, Красного Креста и Украины", – заявила она.
Геращенко подчеркнула, что РФ блокирует этот вопрос.
"Под предлогом того, что "нас там нет" вы и должны создавать механизмы с ОРДО и ОРЛО. И Украина с Украиной никаких механизмов создавать не будет, а с Россией – будем. Мы готовы там видеть, конечно, и так называемых представителей ОРДО и ОРЛО – марионеток Кремля", – добавила она.
Отметим, на днях Геращенко заявляла, что Россия будет вынуждена разблокировать обмен пленных. По ее словам, это может случиться после президентских выборов в Украине.
Напомним, в конце января после очередных переговоров в Минске, Россия снова отказалась от своих. Как рассказывала Геращенко, украинская сторона в Минске сделала новое предложение россиянам, но реакция была ожидаема.
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