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Геращенко: Россия блокирует поиск пропавших без вести на Донбассе

Сегодня, 15:28

Одна из ключевых тем в Минске – поиск пропавших без вести на Донбассе

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Геращенко: Россия блокирует поиск пропавших без вести на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/417/cfb/5c6417cfbaf54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/417/cfb/5c6417cfbaf54.jpg Донбасс Одна из ключевых тем в Минске - поиск пропавших без вести на Донбассе

Российская Федерация блокирует инициативу Украины по созданию совместного с участием Красного Креста механизма по поиску пропавших без вести на Донбассе. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко. 

"В Минске одной из ключевых тем, которую мы поднимаем – это создание механизма по поиску пропавших (безвести – ред.) с участием России, Красного Креста и Украины", – заявила она.

Геращенко подчеркнула, что РФ блокирует этот вопрос.

"Под предлогом того, что "нас там нет" вы и должны создавать механизмы с ОРДО и ОРЛО. И Украина с Украиной никаких механизмов создавать не будет, а с Россией – будем. Мы готовы там видеть, конечно, и так называемых представителей ОРДО и ОРЛО – марионеток Кремля", – добавила она.

Отметим, на днях Геращенко заявляла, что Россия будет вынуждена разблокировать обмен пленных. По ее словам, это может случиться после президентских выборов в Украине.

Напомним, в конце января после очередных переговоров в Минске, Россия снова отказалась от своих. Как рассказывала Геращенко, украинская сторона в Минске сделала новое предложение россиянам, но реакция была ожидаема.

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Тег Донбасс, Геращенко, пропавшие без вести

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Источник:

УНИАН

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