На Донбассе на передовую перебросили российских снайперов – разведка
Местные жители в шоке от действий оккупантов – боевики обустраивают позиции на частных участках
Российское военное командование активизировало снайперскую работу на передовой, а также боевики стали окапываться в частных владениях мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что с целью нанесения потерь подразделениям Объединенных сил в живой силе, на передовые позиции российско-оккупационных войск на отдельных направлениях выведены снайперские пары, укомплектованы кадровыми военнослужащими ВС РФ.
Кроме того, оккупационные войска активней стали обустраивать передовые позиции, а в глубине опорных пунктов боевики обустраивают укрепления и огневые позиции прямо в частных владениях местных жителей.
"Инженерные работы проводятся в т.ч. на территории частных приусадебных и садовых участков, несмотря на протесты местных жителей. При этом местная российско-оккупационная власть не обращает внимания на многочисленные обращения граждан о грубом нарушении их имущественных прав", – сообщает разведка.
Как сообщалось, оккупационное командование в "Л/ДНР" бросает мирных жителей на окопы. Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам". Даже боевикам преподнесли "сюрприз" с выплатами "боевых".
Также недавно сообщалось, что в "Л/ДНР" запасаются кровью, а боевиков возвращают из отпусков. Враг активизировался на Донбассе и активно готовится к эскалации боевых действий.
Также смотрите видео учений разведки ВСУ, как военные тренировались уничтожать и брать в плен врага.
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