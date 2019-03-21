На Донбассе на передовую перебросили российских снайперов – разведка

Местные жители в шоке от действий оккупантов – боевики обустраивают позиции на частных участках

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе на передовую перебросили российских снайперов – разведка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/23a/2b1/5c923a2b1c1db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/23a/2b1/5c923a2b1c1db.jpg 2019-03-21T05:18:00+02:00 Донбасс Местные жители в шоке от действий оккупантов – боевики обустраивают позиции на частных участках

Российское военное командование активизировало снайперскую работу на передовой, а также боевики стали окапываться в частных владениях мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что с целью нанесения потерь подразделениям Объединенных сил в живой силе, на передовые позиции российско-оккупационных войск на отдельных направлениях выведены снайперские пары, укомплектованы кадровыми военнослужащими ВС РФ.

Кроме того, оккупационные войска активней стали обустраивать передовые позиции, а в глубине опорных пунктов боевики обустраивают укрепления и огневые позиции прямо в частных владениях местных жителей.

Читайте также На Донбассе ФСБ начала спецпроверки боевиков: стала известна причина

"Инженерные работы проводятся в т.ч. на территории частных приусадебных и садовых участков, несмотря на протесты местных жителей. При этом местная российско-оккупационная власть не обращает внимания на многочисленные обращения граждан о грубом нарушении их имущественных прав", – сообщает разведка.

Как сообщалось, оккупационное командование в "Л/ДНР" бросает мирных жителей на окопы. Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам". Даже боевикам преподнесли "сюрприз" с выплатами "боевых".

Также недавно сообщалось, что в "Л/ДНР" запасаются кровью, а боевиков возвращают из отпусков. Враг активизировался на Донбассе и активно готовится к эскалации боевых действий.

Также смотрите видео учений разведки ВСУ, как военные тренировались уничтожать и брать в плен врага.

Разведка ВСУ провела учения на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе на передовую перебросили российских снайперов – разведка". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.