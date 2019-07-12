Германия выделила 760 тысяч евро для психологической стабилизации пострадавших после конфликта на Востоке

На линии разграничения будут открыты центры психосоциальной адаптации

Фото: kiew.diplo.de

Федеральное правительство Германии предоставляет Мальтийской службе помощи в Мире дополнительные 760 тысяч евро для продолжения проекта, эта служба осуществляет в Украине – "Вклад в психосоциальную стабилизации пострадавших в конфликте в Украине". Об этом пишет сайт посольства Федеративной Германии в Украине.

В прошлом Федеральное правительство уже предоставил Мальтийской службе два миллиона евро для гуманитарных мер помощи, направленной внутрь перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта в Украине.

С 2018 года в рамках проекта, который осуществлялся Мальтийской службой помощи в Украине вместе с ОО "Украинская ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий" и Национальным университетом "Киево-Могилянская Академия", путем индивидуальной терапии и консультаций была оказана помощь более 7000 пострадавших, а еще 14 000 человек участвовали в групповых сеансах терапии. Согласно актуальных исследований около 30% внутренне перемещенных лиц страдающих посттравматическое стрессовое синдром, почти 20% имеют депрессии. Эти цифры свидетельствуют, насколько важна психосоциальная помощь при продолжении конфликта.

Мальтийская служба помощи с июля 2019 вводит новую фазу вспомогательного проекта в общинах Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения, которые находятся на подконтрольной украинскому правительству территории. С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных общинах людей, нуждающихся в помощи, посещать мобильные команды поддержки.

Напомним, что эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 млн долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Германия выделила 760 тысяч евро для психологической стабилизации пострадавших после конфликта на Востоке". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"