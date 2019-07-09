Американские эксперты призвали больше помогать Украине в борьбе с Россией

Эксперты подчеркнули, что правильный сигнал Кремлю могли бы создать санкции США против крупных российских банков

Фото: REUTERS/Brian Snyder.

США и страны Запада делают недостаточно для того, чтобы обеспечить поддержку Украины как на фронте ее борьбы с российской агрессией, так и в плане реформ, которых стремится украинский народ.

Об этом заявил экс-директора ЦРУ и командующего Центрального командования США Дэвида Петреуса и посла США в Украине (2003-2006 гг.) Джона Хербста, – пишет Укринформ со ссылкой The Hill.

Эксперты подчеркнули, что правильный сигнал Кремлю могли бы создать санкции США против крупных российских банков, таких как банк "Газпром Банк" или "Внешэкономбанк".

Еще одним измерением поддержки Украины в ее противостоянии РФ является предоставление оружия.

"Президент Дональд Трамп был прав, когда поставил Украину противотанковые ракеты в 2017 году, но Украине нужно позволить приобретение большего количества и применения их на позициях, если это необходимо", – отметили эксперты.

Также Украине необходимы дополнительные системы противоартиллерийских радаров для уменьшения количества жертв российских артобстрелов, береговые радары, скоростные катера Mark V и противокорабельные ракеты "Гарпун" для защиты от агрессии РФ в Азовском и Черном морях. Другие потребности украинского войска включают также лучшее оборудование связи, очки ночного видения и многое другое оборудование индивидуального назначения.

"Запад должен также усилить поддержку Зеленского и его команды. Это означает, что МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, США и ЕС должны продолжать оказывать Украине финансирования с низкими процентами под условия введения необходимых шагов по реформам", – отмечается в публикации.

Последние президентские выборы, мощное желание народа достичь успеха в своей стране, а также решимость украинских военных в Донбассе "демонстрируют, насколько Украина заслуживает постоянную поддержку США и свободолюбивых народов во всем мире", подчеркнули влиятельные американские эксперты.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов.

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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