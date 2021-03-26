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Обострение на Донбассе: Зеленский проводит консультации с "нормандской четверкой"

26 марта, 19:17

Виктория Барановская Виктория Барановская

Украинская делегация в ТКГ призывает ОБСЕ провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОПУ Андрей Ермак проводят консультации с руководителями стран "нормандской четверки", из-за обострения на Донбассе и гибели четырех военных.

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Об этом эксклюзивно сообщил Алексей Арестович в эфире "Украина 24".

По его словам, украинская делегация в ТКГ обратилась к ОБСЕ с призывом провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Оно запланировано на субботу, 27 марта.

Арестович сообщил, что сейчас есть предварительное подтверждение ОБСЕ, ожидается ответ российской стороны.

"Президент и руководитель Офиса президента проводят консультации с руководством стран нормандского формата относительно грубого нарушения огня на Донбассе", - заявил он.

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В свою очередь посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить выполнение режима прекращения огня.

"С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одно потерянное жизнь – это уже много",написала она.

Ранее мы сообщали, на прошлой неделе в результате обстрела позиций ООС возле Шумов погиб другой украинский воин.

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