Глава МИД Дании посетил Донбасс: фото и детали визита

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод вместе с украинско-датской делегацией посетил зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Представители датской делегации во главе с министром иностранных дел Королевства Дании господином Еппе Кофод совместно с делегацией Министерства иностранных дел Украины посетили район проведения операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

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Во время визита заместитель командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак рассказал о ситуации с безопасностью и действиях российских оккупационных войск, а также о выполнении Украиной Минских договоренностей.

Он также подчеркнул, что российские оккупационные войска продолжают нарушать договоренности и обстреливают украинские позиции из тяжелого вооружения. Также зафиксированы случаи нарушения режима тишины на отдельных участках разведения войск.

Сообщается, что делегация посетила КПВВ "Майорское". Там они ознакомились с порядком проверки лиц, пересекающих линию разграничения. Пограничники рассказали членам делегации особенности работы контрольного пункта въезда-выезда.

Напомним, недавно премьер-министр Дании Метте Фредериксен пригласила президента Украины Владимира Зеленского осуществить официальный визит в Королевство Дания.

Кроме того, на второй день своего визита в Украину председатель Организации безопасности и сотрудничества в Европе, премьер-министр Албании Эди Рама посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

А в первый день своего визита Рама встретился с главой МИД Вадимом Пристайко, премьер-министром Алексеем Гончаруком и президентом Владимиром Зеленским.

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