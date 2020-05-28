Главарь "ДНР" признался в обстреле мирных жителей: что произошло

Также лидер боевиков указал на то, что его войска нарушили Минские соглашения

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин признался, что его боевики обстреляли жилые кварталы с мирными жителями. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений "вооруженными силами ДНР", – написал он, не уточнив, где именно велись обстрелы.

Позже у боевиков опровергли эту информацию и заявили, что был взломан аккаунт Пушилина.

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Как сообщали новости "Сегодня", 27 мая вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 в Золотом из стрелкового оружия. А всего за вчерашний день было совершено семь обстрелов, при этом враг применял и запрещенные Минскими соглашениями минометы. В ООС рассказывали, где было "жарко".

В последнее время обострилась обстановка на фронте – боевики стали больше стрелять, не стесняются применять запрещенное вооружение, а главари боевиков угрожают даже "подвинуть" линию разграничения и приводят свои бандформирования в боеготовность. Читайте подробнее в материале "Эскалация на Донбассе: причины и последствия".

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Смотрите также в сюжете, как во время одного из вражеских обстрелов снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ, в котором находился один боец, но чудом выжил:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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