На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

За прошлые сутки, 27 мая, российские боевики устроили семь обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:
- неподалеку Новотроицкого боевики ударили из автоматических станковых ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Широкино боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
- рядом со Старогнатовкой враг ударил из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты ударили:
- из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов стреляли у Луганского;
- неподалеку Крымского и Новолуганского боевики использовали минометы 82-го калибра.
"Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.
Напомним, недавно на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.
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