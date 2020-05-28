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На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

28 мая, 07:14

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 27 мая, российские боевики устроили семь обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • неподалеку Новотроицкого боевики ударили из автоматических станковых ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Широкино боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
  • рядом со Старогнатовкой враг ударил из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты ударили:

  • из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов стреляли у Луганского;
  • неподалеку Крымского и Новолуганского боевики использовали минометы 82-го калибра.

"Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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Напомним, недавно на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы оккупанты запрещенное оружие ООС

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