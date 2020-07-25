Шестая годовщина освобождения Лисичанска: как отметили праздник (фото)

Военнослужащие Луганского пограничного отряда имени полковника Евгения Пикуса отпраздновали шестую годовщину освобождения Лисичанска от оккупантов. Об этом сообщили на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

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В публикации уточнили, что пограничники демонстрировали умения служебных собак. На улице разместили военную технику. Местные жители фотографировались и гладили животных.

Кроме того, на площади развернули большой флаг Украины.

"Участники праздничных мероприятий благодарили украинских защитников за то, что берегут мир. Так, Лисичанск – город не приграничный, но сегодня представить его без пограничников трудно", – написала пресс-служба.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в шестую годовщину освобождения Мариуполя обратился к украинцам. Он заявил, что сила Украины в единстве ее граждан. Как известно, город был освобожден 13 июня в результате штурма. По итогам сложной операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

Кроме того, жители Славянска ранее рассказали, как украинские военные освобождали город .

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