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Шестая годовщина освобождения Лисичанска: как отметили праздник (фото)

25 июля, 13:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На площади развернули большой флаг Украины

Военнослужащие Луганского пограничного отряда имени полковника Евгения Пикуса отпраздновали шестую годовщину освобождения Лисичанска от оккупантов. Об этом сообщили на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

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В публикации уточнили, что пограничники демонстрировали умения служебных собак. На улице разместили военную технику. Местные жители фотографировались и гладили животных.

Кроме того, на площади развернули большой флаг Украины.

"Участники праздничных мероприятий благодарили украинских защитников за то, что берегут мир. Так, Лисичанск – город не приграничный, но сегодня представить его без пограничников трудно", – написала пресс-служба.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в шестую годовщину освобождения Мариуполя обратился к украинцам. Он заявил, что сила Украины в единстве ее граждан. Как известно, город был освобожден 13 июня в результате штурма. По итогам сложной операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

Кроме того, жители Славянска ранее рассказали, как украинские военные освобождали город .

Также смотрите, как сейчас военные противостоят оккупантам на Донбассе:

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пограничники лисичанск Луганская область

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