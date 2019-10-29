Гончарук побывал на КПВВ в Новотроицком

Фото: Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетил деревню Николаевка, которая находится недалеко от линии разграничения, а также осмотрел контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Новотроицкое". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда поинтересовались проблемами, которые беспокоят местных жителей. Граждане говорили о необходимости диагностики туберкулеза и медицинского обеспечения, нехватке педиатров, семейных врачей, создании сообщения между небольшими деревнями, хуторами и районным центром, а также об отсутствии возможности использовать сотни гектаров земли из-за минирования.

Проблемные вопросы обсуждались и с пограничниками. В частности, речь шла о важности отсрочки нормы относительно пересечения КПВВ детьми по заграничным паспортам. По словам Оксаны Коляды, на отработку нового механизма является месяц.

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Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с добровольцами. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил бойцов, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

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