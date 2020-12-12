Готовятся к боям? Боевики на передовой усиленно роют позиции

Боевики не только подтягивают танки и артиллерию, но и активно совершенствуют передовые позиции – роют новые окопы, оборудуют дополнительные огневые точки, что запрещено Минскими договоренностями.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, противник осуществляет углубление имеющихся окопных переходов, оборудование дополнительных окопов для пулеметных расчетов и расчетов противотанковых ракетных комплексов.

Кроме того, оккупанты используют гражданские сооружения (оставленные жителями частные дома, придомовые сооружения и т.п.) для скрытого размещения средств огневого поражения, в том числе минометов, около линии соприкосновения.

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Для проверки маскировки позиций, вооружения и военной техники российские оккупационные войска применяют беспилотники.

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Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты испытывают серьезные проблемы с комплектацией войск. В связи с этим в т. н. "Л/ДНР" с 2021 года хотят ввести срочную службу. Однако "военнообязанные" не очень хорошо восприняли эту идею.

Видео: Сегодня

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