Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает детям с Донбасса услышать мир

В рамках программы "Адресная помощь" Гумштаб помогает детям, у которых есть проблемы со слухом

Слышать разнообразные звуки – природу, музыку, голоса близких, к сожалению, могут не все… Однако новейшие технологии позволяют хотя бы частично вернуть таким людям слух с помощью хирургического вмешательства или современных аппаратов. В этом детям, проживающим на Донбассе, с проблемами слуха помогает Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

3 марта в мире отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. Всемирная организация здравоохранения призывает всех внимательнее относиться к проблеме глухоты, ведь от нее, к сожалению, никто не застрахован. Именно проблемы со слухом чаще всего приводят к инвалидности. Хотя в случае с детьми, у которых глухота развилась вследствие болезней, врачи еще могут успеть вмешаться и не позволить недугу лишить ребенка возможности слышать. Ведь по статистике, на 1000 новорожденных один ребенок рождается с полной глухотой, у двух-трех она развивается в первые два года жизни.

Когда лечение не дает результатов, используют современные технологии. В рамках программы "Адресная помощь" Гуманитарный штаб помогает детям, у которых есть проблемы со слухом.

"Уже четыре года Штаб помогает слабослышащим детям-переселенцам, а также детям из семей льготных категорий, в том числе проживающим на неподконтрольной территории, – говорит Анастасия Кладова, руководитель программы "Адресная помощь" Гуманитарного штаба Рината Ахметова. – Приобретаем легкие и прочные слуховые аппараты. Они не создают дополнительной нагрузки на мозг. Четко воспроизводят речь и не сливаются с общим шумом. Такие устройства получили 47 детей".

"После того, как получили положительный ответ от Гуманитарного штаба Рината Ахметова, мы были просто счастливы. Мы поняли, что у нас есть шанс на полноценную жизнь", – говорит жительница Рубежного Екатерина Ракова, сын которой – трехлетний Игорь из-за врожденной тугоухости практически не слышал и не говорил.

Теперь, утверждают врачи, с помощью современных маленьких устройств в ухе мальчик сможет распознавать даже шепот и начать нормально разговаривать.

Более 10 тысяч мирных жителей Донбасса, из которых 5 тысяч – дети, получили помощь на лечение по программе "Адресная помощь".