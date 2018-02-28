Год без "Арены Милосердия"

Ровно год назад, 28 февраля, была заблокирована работа не только логистического центра Гуманитарного штаба Рината Ахметова на "Донбасс Арене", но и всех пунктов выдачи гуманитарной помощи в Донецке и области. Позже была запрещена деятельность Штаба на всей неконтролируемой территории. Из-за этого около 500 тысяч наших граждан не могут получить крайне важную помощь. А ведь им она необходима.

До лета 2014 года "Донбасс Арена" была спортивно-развлекательным центром, гордо неся звание самого красивого стадиона Европы, а с началом военных действий все, что там происходило, обрело новые смыслы. На стадионе организовали главный логистический центр гуманитарной миссии, в городе его назвали "Арена Милосердия". Там трудились волонтеры, в непрерывном режиме они доставляли и расфасовывали по пакетам продукты. На "Донбасс Арену" стекались десятки тысяч мирных жителей, которым эти продуктовые наборы были жизненно необходимы.

На первом месте в деятельности Штаба всегда была безопасность как благополучателей, так и самих волонтеров. Поэтому работа на "Донбасс Арене" с первых дней была выстроена максимально качественно и системно.

"Волонтеры, работающие днем и ночью, понимали, насколько важна поддержка для тех, кто оказался на грани выживания, – рассказывает руководитель горячей линии Гуманитарного штаба Игорь Хаджинов. – Дончане признавались, что лишь такая помощь помогает им выжить. Это вдохновляло и стимулировало работу – чтобы как можно больше людей не остались один на один с бедой. Когда работу заблокировали, наша горячая линия стала действительно горячей от количества звонков. Люди, которым больше неоткуда было ждать помощи, не понимали, как они смогут справляться с трудностями самостоятельно".

О тех драматичных для донецких жителей событиях многие не могут вспоминать без слез.

"Я помню день 28 февраля, когда запретили выдавать гуманитарную помощь. Мне позвонила подруга, плакала навзрыд, – говорит жительница Донецка, пенсионерка Ирина Покаленко. – У меня талончик на получение помощи был на 5 марта, но я сразу поняла, что ничего не получу. Вместе с другими я несколько дней подряд приходила к "Донбасс Арене", мы надеялись: вдруг снова будут выдавать продукты. Но оттуда ушли все люди, волонтеры, которых мы уже очень хорошо знали, они были как родные нам".

Сегодня около полумиллиона стариков, инвалидов, детей остались без гуманитарной помощи. Некоторые переходят линию разграничения и на подконтрольной Украине территории получают лекарства и продукты. Но такая возможность, конечно, есть не у всех. Поэтому люди надеются, что помощь к ним еще придет…