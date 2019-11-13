"Ходячие мертвецы": боевики пополняют войско "проблемными" бойцами

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В т.н. войско "Л/ДНР" не стесняются привлекать пополнение, которое непригодно для военной службы, что приводит к увеличению смертей среди личного состава. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование активизировало меры по укомплектованию личным составом соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". При этом нередки случаи принудительного призыва местных жителей, в т.ч. непригодных к военной службе по состоянию здоровья, когда медицинское обследование кандидатов осуществляется по упрощенной процедуре, без учета выводов врачебных комиссий по месту их проживания.

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"Российские кадровые офицеры крайне негативно относятся к такому варианту "пополнения" подразделений, ведь часто его следствием является увеличение количества случаев суицида, а также небоевых потерь, связанных с нарушениями мер безопасности при обращении с оружием и выполнении хозяйственных работ. В то же время российско-оккупационное командование пытается скрывать такие инциденты, в т.ч. через практику хранения длительное время тел погибших в гражданских моргах", – сообщает разведка.

А тем временем на фронте обстановка напряженная, боевики каждый день обстреливают позиции украинской армии. Однако враг не остается безнаказанным за свои вооруженные провокации – украинская разведка ООС назвала потери боевиков на Донбассе за неделю. Так, с 1 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации составили не один десяток человек.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 ноября боевики РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал подразделения Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов.

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