Инна Кабазова из Константиновки сама воспитывает восемь ребят в детском доме семейного типа

Когда-то мама-воспитательница сама потеряла родителей и понимает детскую боль как никто другой

Сделала счастливыми восьмерых детей. Инна Кабазова из Донецкой области стала мамой для мальчиков и девочек, попавших в интернат. Теперь они живут вместе в большом уютном доме. Какое оно настоящее детское счастье?

Марьяна и Максим воспитанники детского дома семейного типа. Именно здесь дети узнали тепло домашнего уюта.

"Без мамы плохо. Маму нужно любить и уважать", – говорит маленький Максим.

Марьяна появилась первой в доме Инны Кабазовой более десяти лет назад. Женщина и сама потеряла родителей. Потому как никто понимает боль брошенных малышей. Сейчас на ее воспитании восемь детей. Мужские обязанности – также забота Инны:

"Мы когда строились, приходилось шлакоблок грузить и щебень, и песок переносить. И канализацию мама делает сама и сантехнику".

Материнская любовь и забота очень изменили этих детей. Марьяна открыла в себе талант художника. А еще дети любят фотографироваться. Рамки для лучших фотографий уже есть. Их семье подарил Фонд Рината Ахметова. Уже 19 лет в рамках масштабной благотворительной акции Фонд поддерживает детские дома семейного типа.

"Ринат Леонидович, я хотела сказать вам большое спасибо. Мы получаем каждый год подарки", – сердечно говорит мама-воспитательница: "Он очень хороший человек, добрый и готов помогать людям в трудной ситуации".

Только за пять лет в акции "Ринат Ахметов – детям!" приняли участие более 700 тысяч мальчиков и девочек.

А еще один подарок – баскетбольное кольцо уже весной семья установит в своем дворе. Они давно мечтают о настоящем спортивная площадка.

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