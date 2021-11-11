Из минометов и пулеметов. За сутки оккупанты на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

За прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны боевиков зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает штаб ОСС в Facebook.
Где стреляли?
- В районе населенного пункта Причепиловка был обстрел из минометов калибра 82 мм.
- Вблизи Катериновки на Луганщине открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
- В сторону Широкого стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- У Золотого-4 стреляли из стрелкового оружия.
- Неподалеку от Новотошковского вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.
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