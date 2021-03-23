Українська
$ 27,69
33,01
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Из РФ на Донбасс заехали более 100 танков? Разведка прояснила ситуацию

23 марта, 16:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты завезли на Донбасс боевикам десятки военных внедорожников

Россия с начала марта перебросила на Донбасс десятки военных внедорожников. А вот информация о якобы более 100 танках не соответствует действительности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Реклама

Разведчики отмечают, что Россия продолжает поставки вооружения боевикам через неконтролируемые Украиной участки границы.

С начала марта в соединения и части "первого и второго армейских корпусов" завезены:

  • новые партии противотанковых и противопехотных мин;
  • беспилотные летательные аппараты;
  • станции радиоэлектронной борьбы;
  • несколько десятков военных внедорожников для подразделений быстрого реагирования;
  • железнодорожным транспортом доставлено более 5 тыс. тонн горючего.

Вместе с тем в разведке заявили, что распространенные в социальных сетях и российских СМИ сообщения о перемещении с территории России на оккупированные территории Донбасса более 100 танков Т-72 являются фейком. Агрессор использует дезинформацию для усиления деструктивного влияния на местное население.

В тренде
Умер последний великий писатель-одессит Ефим Ярошевский

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в оккупированной Горловке заметили танки. Судя по кадрам, по улице проехали минимум шесть танков.

Реклама

Кроме того, на Донбассе заметили два места концентрации боевиков.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс танки разведка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия пытается стать главной на встречах по Донбассу: что хотят сделать
Россия пытается стать главной на встречах по Донбассу: что хотят сделатьРоссия
На Донбассе ВСУ открыли ответный огонь по боевикам
На Донбассе ВСУ открыли ответный огонь по боевикамДонбасс
Россия привела боевиков в полную боеготовность: что происходит в
Россия привела боевиков в полную боеготовность: что происходит в "Л/ДНР"Донбасс
ЕС объявил Путину ультиматум из-за войны в Украине
ЕС объявил Путину ультиматум из-за войны в УкраинеЕвросоюз
В
В "Л/ДНР" проблема – никто не хочет за них воевать: Россия пошла на хитростьДонбасс
На Донбассе снова обстрелы: стало известно имя погибшего бойца
На Донбассе снова обстрелы: стало известно имя погибшего бойцаДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять