Из РФ на Донбасс заехали более 100 танков? Разведка прояснила ситуацию

Россия с начала марта перебросила на Донбасс десятки военных внедорожников. А вот информация о якобы более 100 танках не соответствует действительности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Разведчики отмечают, что Россия продолжает поставки вооружения боевикам через неконтролируемые Украиной участки границы.
С начала марта в соединения и части "первого и второго армейских корпусов" завезены:
- новые партии противотанковых и противопехотных мин;
- беспилотные летательные аппараты;
- станции радиоэлектронной борьбы;
- несколько десятков военных внедорожников для подразделений быстрого реагирования;
- железнодорожным транспортом доставлено более 5 тыс. тонн горючего.
Вместе с тем в разведке заявили, что распространенные в социальных сетях и российских СМИ сообщения о перемещении с территории России на оккупированные территории Донбасса более 100 танков Т-72 являются фейком. Агрессор использует дезинформацию для усиления деструктивного влияния на местное население.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне в оккупированной Горловке заметили танки. Судя по кадрам, по улице проехали минимум шесть танков.
Кроме того, на Донбассе заметили два места концентрации боевиков.
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