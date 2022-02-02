Как выглядит КПВВ "Гнутово" на Донбассе после атаки с беспилотника (видео)

Сегодня, 2 февраля, российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутовое" в Донецкой области. На месте побывали журналисты "Сегодня" и увидели, какая обстановка там после обстрела.
Далеко журналистов снимать не пустили и сказали срочно покинуть территорию. Все из-за того, что в небе над КПВВ кружится еще два БПЛА боевиков.
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Что известно
Противник применил беспилотник, с которого сбросил заряд ВОГ.
В результате атаки никто не пострадал. Одного из военных от ранения спас металлический жетон, который остановил обломок гранаты.
"Такие действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", – сообщили в МВД.