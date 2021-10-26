Как выглядит село Старомарьевка в зоне ООС – все подробности (карта)

Старомарьевка расположена возле села Гранитное, их разделяет река Кальмиус

Село Старомарьевка на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Штаб операции Объединенных сил недавно опровергал информацию, которую распространяют СМИ и соцсети в ОРДЛО о якобы захвате украинскими военными села Старомарьевка в "серой зоне" Донецкой области.

Сайт "Сегодня" собрал все подробности о селе в "серой зоне" Донецкой области.

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Население

В начале двухтысячных в селе жило 305 человек. В 2020 году в селе проживало 150 человек, в том числе 7 детей. Как говорят сами местные, село Старомарьевка в Донецкой области является "нулевой зоной". Из-за войны там восемь лет не было централизованного водоснабжения, магазина, аптеки, больницы.

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Жители Старомарьевки ходили в Гранитное в магазин и больницу, дети посещали школу на подконтрольной Украине территории, село преимущественно украиноязычное.

Из-за пандемии коронавируса село стало еще более изолированным.

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Где расположено

Село расположено на левом берегу реки Кальмиус. К западу от населенного пункта, по руслу Кальмиуса, проходит линия разграничения сил на Донбассе.

До 11 декабря 2014 года село входило в Тельмановский район, а теперь входит в состав Гранитненского сельского совета Волновахского района Донецкой области.

До войны между селами Гранитное и Старомарьевка был автомобильный мост, но его взорвали в 2014 году, сейчас села соединяет пешеходный мост. Название поселка Гранитное часто раздается в боевых сводках украинских военных на востоке Украины. Оно фактически расположено вдоль линии фронта в Донецкой области.

Заявление о якобы захвате Старомарьевки

Во вторник, 26 октября, СМИ распространили информацию, что Вооруженные силы Украины вроде бы вернули под контроль село Старомарьевка в Донецкой области.

"Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложная. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Однако именно на этом участке иррегулярные вооруженные формирования РФ на территории ОРДЛО, нарушая режим всеобъемлющего прекращения огня, открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

Позиции украинских военных остаются прежними.

Что было раньше

Украинская армия на Донбассе взяла под контроль село Старомарьевка, что в Донецкой области. Оно находилось в "серой зоне". Об этом сообщает Бабель со ссылкой на источники.

Эту информацию сначала начали распространять боевики и подконтрольные им СМИ на оккупированных территориях. А источники издания в Минобороны Украины подтвердили, что ВСУ вернули это село под контроль Украины.

Этот населенный пункт расположен недалеко от села Гранитное, где регулярно идут боевые действия. По данным штаба ООС, сегодня там враг трижды вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Отмечается, что украинские военные зашли в Старомарьевку вечером 25 октября и закрепились там.

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