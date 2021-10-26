Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

Как выглядит село Старомарьевка в зоне ООС – все подробности (карта)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
26 октября, 20:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Старомарьевка расположена возле села Гранитное, их разделяет река Кальмиус
Село Старомарьевка на Донбассе
Село Старомарьевка на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Штаб операции Объединенных сил недавно опровергал информацию, которую распространяют СМИ и соцсети в ОРДЛО о якобы захвате украинскими военными села Старомарьевка в "серой зоне" Донецкой области.

Сайт "Сегодня" собрал все подробности о селе в "серой зоне" Донецкой области.

Реклама

Население

В начале двухтысячных в селе жило 305 человек. В 2020 году в селе проживало 150 человек, в том числе 7 детей. Как говорят сами местные, село Старомарьевка в Донецкой области является "нулевой зоной". Из-за войны там восемь лет не было централизованного водоснабжения, магазина, аптеки, больницы.

Реклама

Жители Старомарьевки ходили в Гранитное в магазин и больницу, дети посещали школу на подконтрольной Украине территории, село преимущественно украиноязычное.

Из-за пандемии коронавируса село стало еще более изолированным.

Реклама

Где расположено

Село расположено на левом берегу реки Кальмиус. К западу от населенного пункта, по руслу Кальмиуса, проходит линия разграничения сил на Донбассе.

До 11 декабря 2014 года село входило в Тельмановский район, а теперь входит в состав Гранитненского сельского совета Волновахского района Донецкой области.

До войны между селами Гранитное и Старомарьевка был автомобильный мост, но его взорвали в 2014 году, сейчас села соединяет пешеходный мост. Название поселка Гранитное часто раздается в боевых сводках украинских военных на востоке Украины. Оно фактически расположено вдоль линии фронта в Донецкой области.

Заявление о якобы захвате Старомарьевки

Во вторник, 26 октября, СМИ распространили информацию, что Вооруженные силы Украины вроде бы вернули под контроль село Старомарьевка в Донецкой области.

"Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложная. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Однако именно на этом участке иррегулярные вооруженные формирования РФ на территории ОРДЛО, нарушая режим всеобъемлющего прекращения огня, открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

Позиции украинских военных остаются прежними.

Что было раньше

Украинская армия на Донбассе взяла под контроль село Старомарьевка, что в Донецкой области. Оно находилось в "серой зоне". Об этом сообщает Бабель со ссылкой на источники.

Эту информацию сначала начали распространять боевики и подконтрольные им СМИ на оккупированных территориях. А источники издания в Минобороны Украины подтвердили, что ВСУ вернули это село под контроль Украины.

Этот населенный пункт расположен недалеко от села Гранитное, где регулярно идут боевые действия. По данным штаба ООС, сегодня там враг трижды вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Отмечается, что украинские военные зашли в Старомарьевку вечером 25 октября и закрепились там.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Короновирус за неделю

142 886

заболело за неделю в Украине

+46%

Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Опрос
ТОП-матчи

Мариуполь

Завтра

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Черноморец

Завтра

19:30

Шахтер

10.5

5.95

1.26
Вакцинация
По состоянию на 25 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 058 802
Люди, которые получили минимум одну дозу
9 151 478
Всего введенных доз 16 210 280
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3772

Евро (€)

30.57

Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Опрос
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять