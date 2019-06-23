Как выживает курортный городок Сопино

Пять тысяч туристов каждый сезон отдыхали в Сопино

Побережье – заминировано, питьевой воды нет, а на въезде – блок-пост. О курортном поселке Сопино, что за 10-ть километров от Мариуполя, уже пятый год не вспоминают отдыхающие. Полтысячи местных, привыкшие жить, благодаря туристическому бизнесу, едва сводят концы с концами.

Пять тысяч туристов каждый сезон отдыхали в Сопино. До войны. В 14-м поселок неоднократно обстреливали. Люди начали бежать. Пансионаты закрыли.

Пансионат "Азовье" – был гордостью курортного Сопино. Отдыхающие сюда приезжали тысячами. На пляжах не было свободного места.

Молодежь Cопино зимой в основном работала в Мариуполе, летом – в местных пансионатах. Пенсионеры продавали туристам собственноручно выращенные фрукты и овощи.

На побережье находится оздоровительный лагерь. Летом здесь ежемесячно отдыхали около четырехсот детей. Сегодня лагерь, как и остальные центры отдыха - закрыт.

"За последние 5 лет мы пережили войну. Мы очень много чего увидели. А раньше у нас поселок был курортный. Очень много людей отдыхало в поселке до войны. А война пришла и многие местные жители разъехались", – говорит Илона Войтова, заведующая сопинским фельдшерским пунктом.

Последний раз поселок обстреливали еще летом 15-го года. И часть побережья Сопино остается заминированной. В таких условиях отдыхать мало кто был готов. Но "Сегодня" нашли таких туристов.

"Вода стала чище. Намного чище. Но и людей очень мало. Я не знаю, как автобус. Часто ходит или нет, а так только своим транспортом добираться. Неудобно. Но надеемся, что все вернется, хотя бы как было", – делится Наталья Катигроб, жительница Мариуполя.

Чтобы выжить, жители Сопино возят продавать овощи на рынки Мариуполя. Единственная работа здесь – разве что охранником в закрытом пансионате. Но люди не выезжают – обстрелов уже нет, а некоторые даже возвращается домой.

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