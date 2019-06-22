Обострение на Донбассе: с начала суток оккупанты устроили 11 обстрелов
Вражеским огнем был ранен один украинский военный
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 22 июня оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано восемь обстрелов:
- дважды вблизи населенного пункта Водяное боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Старогнатовки оккупанты стреляли из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- возле Широкино оккупанты вели огонь из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- окрестности Красногоровки обстреливали из 120 мм миномета и автоматического гранатомета;
- в районе Гнутово вели огонь из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи населенного пункта Павлополь боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окрестности Новотроицкого попали под обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел три обстрела:
- возле Песчаного велся огонь из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе Пивденного стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- под Новолуганским оккупанты обстреливали наши позиции из крупнокалиберного пулемета.
На каждый обстрел со стороны боевиков украинские военные давали адекватный ответ, потери противника уточняются.
Ранее мы сообщали о том, что 21 июня на Донбассе оккупанты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов
Напомним, за 20 июня, оккупанты 18 раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе пять раз – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.
Кроме того, стало известно о том, что боевики на Донбассе усиливают передовые позиции дополнительными огневыми средствами и укрепляются.
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