Обострение на Донбассе: с начала суток оккупанты устроили 11 обстрелов

Вражеским огнем был ранен один украинский военный

На каждый обстрел боевиков украинские военные отвечали адекватным огнем. Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 22 июня оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано восемь обстрелов:

- дважды вблизи населенного пункта Водяное боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Старогнатовки оккупанты стреляли из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- возле Широкино оккупанты вели огонь из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- окрестности Красногоровки обстреливали из 120 мм миномета и автоматического гранатомета;

- в районе Гнутово вели огонь из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи населенного пункта Павлополь боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- окрестности Новотроицкого попали под обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел три обстрела:

- возле Песчаного велся огонь из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- в районе Пивденного стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- под Новолуганским оккупанты обстреливали наши позиции из крупнокалиберного пулемета.

На каждый обстрел со стороны боевиков украинские военные давали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что 21 июня на Донбассе оккупанты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов

Напомним, за 20 июня, оккупанты 18 раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе пять раз – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.

Кроме того, стало известно о том, что боевики на Донбассе усиливают передовые позиции дополнительными огневыми средствами и укрепляются.

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