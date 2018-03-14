Канада и Швеция выделили 2 млн долларов на восстановление Донбасса

Сегодня, 01:18

Выделенными средствами будет распоряжаться Всемирный банк в соответствии с целевой украинской программой

Фото: Архив &quot;Сегодня&quot;
Фото: Архив "Сегодня"

Правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили 2 млн долларов на восстановление Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", – рассказали в ведомстве.

Согласно сообщению, Целевой фонд управляет средствами международного донорского сообщества, которые направляются на поддержку восстановления и развития мира на Донбассе.

Средства грантов будут направлены на финансирование приоритетных проектов в рамках государственной целевой программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", "Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и введения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года".

Напомним, вице-президент Европейской Комиссии – высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готов делать больше в направлении восстановления Донбасса.

Ранее Могерини также отметила, что в ЕС хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе, вдоль российско-украинской границы, в соответствии со своим мандатом.
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Источник:

"Сегодня"

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