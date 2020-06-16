Українська
$ 26,84
30,21
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Карантин в Мариуполе: в транспорт разрешили пускать стоячих пассажиров

16 июня, 09:44

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Количество пассажиров будут контролировать кондукторы

В Мариуполе в общественный транспорт теперь будут пускать и на стоячие места. Салон можно заполнять наполовину от его вместимости. Об этом сообщил заместитель городского головы Сергей Захаров во время брифинга.

Каждый кондуктор в коммунальном и частном транспорте знает допустимое количество людей в салоне и будет их считать.

"Данное решение мы приняли, опираясь на положительную статистику с коронавирусом по Мариуполю. У нас уже выздоровел 91% из всех заболевших. На комиссии ТБ ЧС было принято решение, что с субботы на одну неделю данный режим будет введен в тестовом режиме", - заявил Захаров.

Реклама

Однако, как пишет 0629.ua, мариупольцы уже в выходные дни начали замечать стоячих пассажиров. Еще неделю назад это было невозможно.

Кроме того, с тех пор, как 11 мая карантин ослаблен и постепенно возобновлялась работа предприятий, в Мариуполе возник транспортный коллапс. Городской транспорт, работая в режиме спецперевозок, не в состоянии был справиться с возросшим пассажиропотоком.

В тренде
Что случилось с Екатериной Катющевой: все подробности о гибели спортсменки

Напомним, в Донецкой области стремительно возросло число заболевших COVID-19. Только за 14 июня в регионе обнаружили 42 новых случая заражения. Это – антирекорд по заболеваемости COVID-19 в области с начала эпидемии.

Всего в Украине по состоянию на 9:00 16 июня зафиксировали 32 476 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев инфицирования.

Реклама

В связи со смягчением карантина в Украине восстановили авиасообщение.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Мариуполь карантин общественный транспорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в Луганске
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в ЛуганскеУкраина
В оккупированном Донецке сожгли флаг России: боевики ищут
В оккупированном Донецке сожгли флаг России: боевики ищут "виновника"Донбасс
РФ ведет активные военные поставки на Донбасс: в ОБСЕ озвучили детали
РФ ведет активные военные поставки на Донбасс: в ОБСЕ озвучили деталиДонбасс
На Донбасс заехали высокопоставленные офицеры РФ: что происходит в
На Донбасс заехали высокопоставленные офицеры РФ: что происходит в "Л/ДНР"Донбасс
Представители ОРДЛО в Контактной группе: Фесенко оценил решение Киева
Представители ОРДЛО в Контактной группе: Фесенко оценил решение КиеваПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять