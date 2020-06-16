Карантин в Мариуполе: в транспорт разрешили пускать стоячих пассажиров

В Мариуполе в общественный транспорт теперь будут пускать и на стоячие места. Салон можно заполнять наполовину от его вместимости. Об этом сообщил заместитель городского головы Сергей Захаров во время брифинга.

Каждый кондуктор в коммунальном и частном транспорте знает допустимое количество людей в салоне и будет их считать.

"Данное решение мы приняли, опираясь на положительную статистику с коронавирусом по Мариуполю. У нас уже выздоровел 91% из всех заболевших. На комиссии ТБ ЧС было принято решение, что с субботы на одну неделю данный режим будет введен в тестовом режиме", - заявил Захаров.

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Однако, как пишет 0629.ua, мариупольцы уже в выходные дни начали замечать стоячих пассажиров. Еще неделю назад это было невозможно.

Кроме того, с тех пор, как 11 мая карантин ослаблен и постепенно возобновлялась работа предприятий, в Мариуполе возник транспортный коллапс. Городской транспорт, работая в режиме спецперевозок, не в состоянии был справиться с возросшим пассажиропотоком.

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Напомним, в Донецкой области стремительно возросло число заболевших COVID-19. Только за 14 июня в регионе обнаружили 42 новых случая заражения. Это – антирекорд по заболеваемости COVID-19 в области с начала эпидемии.

Всего в Украине по состоянию на 9:00 16 июня зафиксировали 32 476 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев инфицирования.

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В связи со смягчением карантина в Украине восстановили авиасообщение.

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