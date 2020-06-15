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В Донецкой области – рекордная вспышка COVID-19: где обнаружили заболевших (карта)

15 июня, 09:39

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекция в регионе унесла жизни шести человек

В Донецкой области, где очагом вспышки коронавирусной инфекции стало предприятие в Славянске, стремительно возросло число заболевших COVID-19. Только за последние сутки, 14 июня, в регионе обнаружили 42 новых случая заражения.

Как рассказал на своей странице в Facebook местной облгосадминистрации Павел Кириленко, это – антирекорд по заболеваемости COVID-19 в области с начала эпидемии. Новых инфицированных обнаружили:

  • Краматорск – 8 (17-летняя девушка, женщины 22, 44, 45, 50 и 67 лет, мужчины 24 и 52 лет).
  • Дружковка – 6 (13-летняя девушка, 38-летний мужчина и женщины 42, 48, 51 и 53 лет). Все взрослые – медработники.
  • Марьинский район – 6 (три человека: 55, 61 и 79 лет, один из них – медработник, три женщины: 45, 61 и 71 лет).
  • Селидово – 4 (57-летняя женщина, 5-летний мальчик, 17-летний парень и 43-летний мужчина).
  • Бахмут – 4 (женщины 41, 49, 72 и 80 лет).
  • Бахмутский район – 2 (39-летняя женщина и 63-летний мужчина).
  • Шаховская ОТГ – 2 (женщины 44 и 46 лет. Одна из них – медработник).
  • Добропольский район – 2 (парень 13 и девушка 19 лет).
  • Новогродовка – 2 (57-летний мужчина и 72-летняя женщина).
  • Лиманская ОТГ – 2 (мужчины 62 и 74 лет).
  • Соледарская ОТГ – 44-летняя женщина.
  • Александровская ОТГ – 71-летний мужчина.
  • Авдеевка – 33-летняя женщина.
  • Константиновка – 73-летний мужчина.

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Всего с начала эпидемии в Донецкой области опасную инфекцию подхватили 334 человека. Умерли от COVID-19 шесть зараженных, а вылечить удалось 143 инфицированных.

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Напомним, ранее мы публиковали карту инфицирования COVID-19 по регионам.

О том, как морской воздух помогает в борьбе с коронавирусом, смотрите в сюжете:

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Донбасс эпидемия Донецкая область вспышка заражение коронавирус

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