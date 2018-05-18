Киборг: В день зарплаты Гиви и Моторола устраивали среди боевиков бои на выживание

Сегодня, 06:52

По словам Николая Миньо, у боевиков была обычной практика – чем больше людей погибнет, тем больше денег останется главарям

Боевики &quot;Моторола&quot; и &quot;Гиви&quot;. Фото: YouTube
Боевики "Моторола" и "Гиви". Фото: YouTube

Главарь группировки "Сомали" Михаил Толстых по прозвищу Гиви и террорист "ДНР" Арсен Павлов, известный как Моторола, устраивали между своими подразделениями бои, когда приходило время платить зарплату боевикам. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал защитник донецкого аэропорта и глава Всеукраинского союза участников боевых действий в антитеррористической операции "Побратимы Украины" Николай Миньо.

"Еще мне запомнился один случай. Смотрим – идет бой. Мы знаем, что с одной стороны Гиви, с другой – Моторола. Но почему они между собой воюют? Лупасили друг друга больше двух часов. Потом узнали, что это у боевиков обычная практика. Пришло время зарплату платить. А чем больше людей погибнет, тем больше денег останется "Гиви" с "Моторолой". Вот они и устраивали бои друг с другом. Такие нравы у "русского мира", – сказал военнослужащий.

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Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Арсений Павлов ("Моторола") – активный участник вооруженного конфликта на востоке Украины, главарь одного из подразделений боевиков так называемой "ДНР", гражданин России. Он был убит в Донецке вечером 16 октября 2016 года: в лифте дома, где жил "Моторола", сработало взрывное устройство.

Боевики возложили ответственность за устранение Павлова на "украинскую диверсионную группу". В то же время спикер украинского МВД Артем Шевченко предположил, что Павлова уничтожили его же подельники.

Михаил Толстых ("Гиви") – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году Гиви присоединился к пророссийским боевикам, возглавил группировку "Сомали". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства "Гиви" над пленными украинскими солдатами.

Утром 8 февраля 2017 года так называемой "минобороны ДНР" сообщило об убийстве "в результате террористического акта" донецкого боевика Михаила Толстых, известного как "Гиви". Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке. 9 февраля ответственность за убийство "Гиви" взяли на себя его подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали "местью сослуживцев", которых "Гиви" якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января.
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