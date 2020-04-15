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Когда состоится обмен пленными и кого передадут боевикам: в МинВОТ уточнили

15 апреля, 22:09

Елена Вус

Министр отметил, что обмен будет «завтра-послезавтра»

Во время обмена с боевиками так называемых "ЛНР" и "ДНР" Украина вернет из плена "десятки" своих граждан. Обмен запланирован на "завтра-послезавтра".

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает hromadske.

"Речь идет о десятках людей, точно больше десяти, в этом перечне есть мужчины и женщины, в этом перечне и гражданские, и военные. Все они граждане Украины", – рассказал Резников.

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Назвать точное количество или имена этих пленных министр отказался, "чтобы не сорвать обмен".

На вопрос, кого Украина передаст боевикам, Резников ответил: "Тех, кого во время переговоров обсуждали в запросе, тех, кого просила Российская Федерация, которых было принято решение отдать".

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Он уточнил, что среди этих людей есть и граждане России. Однако назвать точное количество человек в этом списке или их имена он также отказался.

Министр отметил, что обмен будет "завтра-послезавтра", а сейчас идет "нормальный рабочий процесс", связанный со сложностями, в частности, из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау сообщала, что гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы согласовала детали взаимного освобождения и обмена пленными. Отметим, недавно т.н. "уполномоченная по правам человека ДНР" Дарья Морозова говорила, что согласовали проведение обмена пленными по формуле 8 на 10. Также в "ДНР" и "ЛНР" назвали имена украинских пленных, которых готовы отдать.

В феврале президент Владимир Зеленский говорил, что в плену боевиков на Донбассе остаются более 200 украинцев, еще 100 удерживают в Крыму и РФ. В марте Украина передала список более 200 лиц для обмена пленными. Глава государства с сожалением отмечал, что в рамках обмена должны быть и тела погибших украинцев.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс обмен пленными Алексей Резников МинВОТ

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