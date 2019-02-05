Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Число погибших в ДТП вблизи Марьинки выросло до шести

Сегодня, 16:52

В результате ДТП на месте погибли пятеро человек, еще трое пострадали - из них один скончался в больнице

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.
Число погибших в ДТП вблизи Марьинки выросло до шести //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9a0/c38/5c59a0c387463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9a0/c38/5c59a0c387463.jpg Донбасс В результате ДТП на месте погибли пятеро человек, еще трое пострадали - из них один скончался в больнице

Один из пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей в Марьинском районе Донецкой области во вторник, 5 февраля, скончался в больнице, сообщает Главное управление Госслужбы по ЧС в Донецкой области.

"В результате происшествия на месте погибли пятеро человек, еще трое пострадали… Пострадавшие были госпитализированы в Кураховскую городскую больницу. К сожалению, один из пострадавших умер в больнице", – говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщалось, в Марьинском районе во вторник утром на трассе Донецк – Запорожье водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с Daewoo Lanos (направлялись от КПВВ "Марьинка"), от удара автомобиль загорелся, вследствие чего пять человек погибли и трое получили тяжелые травмы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Донбасс, марьинка

Вы сейчас просматриваете новость " Число погибших в ДТП вблизи Марьинки выросло до шести". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткое столкновение легковушек в Донецкой области: пятеро погибших

Сегодня, 14:00

Еще три человека в результате ДТП пострадали

Названо имя бойца из Львовской области, погибшего вчера на Донбассе

Сегодня, 13:56

Николай Рудник был очень талантливым художником и скульптором

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии