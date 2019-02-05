Число погибших в ДТП вблизи Марьинки выросло до шести

В результате ДТП на месте погибли пятеро человек, еще трое пострадали - из них один скончался в больнице

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Число погибших в ДТП вблизи Марьинки выросло до шести //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9a0/c38/5c59a0c387463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9a0/c38/5c59a0c387463.jpg 2019-02-05T16:52:00+02:00 Донбасс В результате ДТП на месте погибли пятеро человек, еще трое пострадали - из них один скончался в больнице

Один из пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей в Марьинском районе Донецкой области во вторник, 5 февраля, скончался в больнице, сообщает Главное управление Госслужбы по ЧС в Донецкой области.

"В результате происшествия на месте погибли пятеро человек, еще трое пострадали… Пострадавшие были госпитализированы в Кураховскую городскую больницу. К сожалению, один из пострадавших умер в больнице", – говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщалось, в Марьинском районе во вторник утром на трассе Донецк – Запорожье водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с Daewoo Lanos (направлялись от КПВВ "Марьинка"), от удара автомобиль загорелся, вследствие чего пять человек погибли и трое получили тяжелые травмы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек

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