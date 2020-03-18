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Командир боевиков: Известных главарей "ЛДНР" перебили наемники Путина

18 марта, 05:17

Сергей Мартынец

Россия не позволила местным боевикам расследовать громкие убийства

Путин зачищает Донбасс от главарей боевиков с помощью частной военной компании Вагнера. Речь идет об убийствах пророссийских террористов Мозгового, Беднова ("Бэтмена"), руководителя "администрации" Плотницкого, Евгения Ищенко.

Об этом рассказал командир роты боевиков из "ГБР Бэтмен" Роман Омельченко с позывным "Пластун", передает Цензор.НЕТ.

В то же время он не уверен, что ликвидация известного боевика Павла Дремова – это дело рук вагнеровцев.

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"Что касается всех остальных, я могу четко сказать — в этом замешана ЧВК Вагнера. Именно они были исполнителями. Мы проводили свое следствие, определенные мероприятия, сбор улик, сбор свидетельских показаний и в одном из моих заявлений, после убийства Беднова, я говорил, что мы готовы предоставить все материалы … но к нашим заявлениям не прислушались, и все эти убийства были спущены на тормозах", – заявил Роман Омельченко.

Он назвал эти убийства "зачисткой", главарей боевиков "просто уничтожали".

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Напомним, в начале января 2015-го был убит "Бэтмен", в мае того же года ликвидировали Мозгового, а в июне к ним присоединился Ищенко.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее бывший "председатель совета министров ДНР" Александр Бородай также раскрыл сенсационные подробности о том, кто убивал главарей боевиков. По его словам, бывшего главу т.н. "ДНР" Александра Захарченко убрали агенты-пенсионеры КГБ.

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