Захарченко убрали агенты-пенсионеры КГБ: Бородай раскрыл сенсационные подробности

Александр Захарченко / Фото: AFP

Убийство экс-главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко организовали агенты бывшего КГБ, а лидеры бандформирования боевиков "Гиви" (Михаил Толстых) и "Моторола" (Арсений Павлов) были ликвидированы в результате криминальных разборок или спецоперации спецслужб Украины. Об этом рассказал в эфире российского телеканала "Царьград" бывший "председатель совета министров ДНР" Александр Бородай.

"Убийство "Гиви" – это одно, убийство "Моторолы" – совсем другое, и убийство Александра Захарченко, Саши Захарченко – совсем третье. У каждого убийства есть свои исполнители, свои причины и свои технические моменты. С "Моторолой" случай специфичный, потому что он относится к категории местных разборок с криминалом. Со стародонецким криминалом, который, так сказать, не очень уютно чувствует себя в нынешнем состоянии в "республиках", – сказал он и подтвердил, что спецслужбы Украины не имели к этому отношения.

Говоря о ликвидации "Гиви", Бородай уверен, что это в чистом виде была спланированная операция СБУ, причем, отметил экс-главарь боевиков, работали "заброшенные агенты", которые когда-то выезжали из "ДНР", а затем вернулись.

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А вот за убийство Александра Захарченко стоят бывшие "гэбэшники", отметил он. По его словам, спецоперацию по убийству глава "ДНР" планировали "заброшенные агенты".

"Мне хорошо это известно. Но особенность преступления была в том, что работали люди пенсионного возраста – очень, скажем так, возрастные. Дело в том, что, еще намекну, архивы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР – тогда еще областные, после распада Союза оказались в Киеве. И в этих архивах содержались данные об агентах еще советского времени. Парадоксально, но факт. Все арестованные по делу – люди, так сказать, глубоко пенсионного возраста", – сказал Бородай и подтвердил, что это агенты возрастом около 70 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре 2016 года в подъезде дома №121 по улице Челюскинцев в Донецке произошел довольно мощный взрыв. Оказалось, что в результате срабатывания взрывного устройства в лифте был убит один из лидеров боевиков Арсений Павлов. По некоторым сведениям, в качестве взрывчатки использовали пластид. А бомбу закрепили на тросе лифта. Читайте все подробности и версии убийства "Моторолы".

В феврале 2017 года уже "Гиви" отправили к "Мотороле". 8 числа оккупированный Донецк проснулся от грохота боезаряда – лидер бандформирования "Сомали" Михаил Толстых был убит прямо в своем штабе. В свободной Украине считают, что покушение на главаря боевиков не что иное, как зачистка российскими спецслужбами либо местные разборки в "ДНР".

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