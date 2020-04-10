Командующий Медицинскими силами ВСУ прооперировал раненого бойца

Командующий Медицинских сил Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Хоменко лично провел операцию по спасению жизни бойца, получившего тяжелое ранение с повреждением жизненно важных органов.
Как сообщило на Facebook-странице командование Медицинских сил ВСУ, операцию провели совместно с главным хирургом ООС и бригадой хирургов 66 мобильного госпиталя.
"Поступила информация о получении военнослужащим ВСУ, недалеко от города Авдеевка, тяжелого ранения органов брюшной полости. Учитывая то, что генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко является доктором наук, профессором и продолжает хирургическую практику, им было принято решение о проведении оперативного вмешательства на базе Авдеевской центральной городской больницы, где постоянно находится передовая группа врачей мобильного госпиталя", - говорится в сообщении.
Крайне тяжелая операция по сохранению жизни украинскому воину продолжалась более пяти часов. Все повреждения, полученные воином, были тщательно обследованы и оказана квалифицированная помощь хирургов.
"Сейчас состояние раненого стабильно, парень находится под наблюдением врачей. Вертолет эвакуирует его в Военно-медицинский клинический центр Южного региона в Харькове", - заявили в Командовании.
Решение о проведении операции принималось с учетом того, что характер ранений, полученных воином, не позволял его транспортировать на большие расстояния.
Напомним, что на протяжении минувших суток, 9 апреля, было зафиксировано 11 обстрелов со стороны боевиков, вследствие одного из них погиб один украинский военнослужащий.
Ранее сообщалось, что стало известно, когда может состоятся новый обмен пленными на Донбассе.
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