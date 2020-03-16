Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,09
28,99

Коронавирус на Донбассе: инфекция несет большую угрозу населению – Красный Крест

16 марта, 17:02

Руслан Ровик

В оккупированных районах жителям грозит большая опасность из-за новой инфекции

В оккупированных районах Донбасса распространение коронавируса несет большую угрозу местным жителям, большинство из которых относится к группе риска.

Об этом заявила глава представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт, сообщает Hromadske.

По ее словам, система здравоохранения может не обеспечить нужной защиты для жителей региона.

Реклама

"Действительно, большинство людей, которое живет вблизи линии разграничения и пересекает ее – это люди таких возрастных категорий (преклонного возраста. – Ред.). Мы знаем, что многие из тех, кто пересекает линию разграничения – это пенсионеры, а большинство пенсионеров подпадает под эту категорию", - заявила она.

Она также отметила, что система здравоохранения в оккупированных районах в последнее время страдала от негативных последствий боевых действий, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на здоровье жителей.

В тренде
Украинские военные попали под огонь боевиков на Донбассе: подробности

Представитель Красного Креста добавила, что эпидемия коронавируса может истощить ресурсы, необходимые для реагирования на другие болезни.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в оккупированных районах Донбасса люди начали скупать продукты, ожидая введения карантина из-за коронавируса.

Также мы сообщали о том, что в Министерстве здравоохранения призвали украинцев избегать мест массового скопления людей и по возможности не выходить из дома в связи со вспышкой COVID-2019.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс пенсионеры инфекция красный крест коронавирус пожилые люди

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовикаДонбасс
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия
Путин лично разрешил сбить
Путин лично разрешил сбить "Боинг" над Донбассом – адвокатДонбасс
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный момент
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный моментУкраина
"Морпехи ДНР" устроили пьяные разборки под Мариуполем: трое убитых, пятеро раненыхДонбасс
Коронавирус на Донбассе: под подозрение попал автобус из Москвы
Коронавирус на Донбассе: под подозрение попал автобус из МосквыДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...