Коронавирус на Донбассе: инфекция несет большую угрозу населению – Красный Крест

В оккупированных районах Донбасса распространение коронавируса несет большую угрозу местным жителям, большинство из которых относится к группе риска.

Об этом заявила глава представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт, сообщает Hromadske.

По ее словам, система здравоохранения может не обеспечить нужной защиты для жителей региона.

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"Действительно, большинство людей, которое живет вблизи линии разграничения и пересекает ее – это люди таких возрастных категорий (преклонного возраста. – Ред.). Мы знаем, что многие из тех, кто пересекает линию разграничения – это пенсионеры, а большинство пенсионеров подпадает под эту категорию", - заявила она.

Она также отметила, что система здравоохранения в оккупированных районах в последнее время страдала от негативных последствий боевых действий, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на здоровье жителей.

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Представитель Красного Креста добавила, что эпидемия коронавируса может истощить ресурсы, необходимые для реагирования на другие болезни.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в оккупированных районах Донбасса люди начали скупать продукты, ожидая введения карантина из-за коронавируса.

Также мы сообщали о том, что в Министерстве здравоохранения призвали украинцев избегать мест массового скопления людей и по возможности не выходить из дома в связи со вспышкой COVID- 2019.

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