Коронавирус на оккупированном Донбассе: боевики "закрыли" два города

Оккупанты запретили въезды и выезды из Красного Луча и Антрацита

На оккупированной территории Луганской области боевики "закрыли" два города – они запретили въезд и выезд из Красного Луча (Хрустального) и Антрацита из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил Дмитрий Докашенко, "главный врач" санитарно-эпидемической станции так называемой "ЛНР", сообщают "Донецкие новости".

По его словам, дополнительные меры введены для того, чтобы в ходе эпидемического расследования был определен круг людей, которые контактировали с заболевшими. Эти люди проживают в городах Красный Луч и Антрацит.

"В этих городах ограничивается выезд как общественного, так и частного транспорта. Граждане должны максимально находиться в режиме самоизоляции и выходить на улицу только по крайней необходимости", – подчеркнул Докашенко, добавив, что такой режим будет действовать "до особого распоряжения".

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По улицам Антрацита ездит пожарная машина, и по громкоговорителю людей просят не покидать свои дома.

Как сообщалось ранее, оккупанты рассказали, что в "республике" было зафиксировано всего четверо заболевших, и еще один человек – потенциально заразившийся. 17 человек ждут подтверждения диагноза COVID-19. Из-за распространения вируса ввели ограничение на передвижение жителей и транспорта в Красном Луче и Антраците.

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В свою очередь, украинские правозащитники заявляли, что в "ЛНР" намного больше больных коронавирусом, чем об этом официально заявлено. Так, только в одном Антраците на данный момент якобы подтверждены девять случаев заболевания.

Напомним, что по данным Центра общественного здоровья, на утро 6 апреля в Украине официально подтвердили 1319 случаев заражения COVID-19.

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