Коронавирус проник в зону ООС: инфекцию подтвердили у одного из силовиков

Заболевшего силовика доставили в больницу, под наблюдение медиков

На Донбассе среди участников операции Объединенных сил впервые подтвердили инфицирование коронавирусом.

Как сообщили в штабе ООС, заболевание COVID-19 подтвердили у полицейского, который нес службу на одном из блокпостов Донецкой области.

"Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под присмотром врачей, состояние его здоровья удовлетворительно", - говорится в сообщении.

Реклама

Всех людей, которые контактировали с заболевшим на протяжении последнего времени, изолировали и взяли у них материалы для тестирования, а в служебных помещениях провели дезинфекцию.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины коронавирусом продолжают болеть 62 человека, причем состояние большинства из них – удовлетворительно, они идут на поправку.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на утро 26 мая в Украине подтвердили 21 584 случаев заболевания COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев инфицирования.

Реклама

О том, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама