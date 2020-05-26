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Коронавирус проник в зону ООС: инфекцию подтвердили у одного из силовиков

26 мая, 13:34

Руслан Ровик

Заболевшего силовика доставили в больницу, под наблюдение медиков

На Донбассе среди участников операции Объединенных сил впервые подтвердили инфицирование коронавирусом.

Как сообщили в штабе ООС, заболевание COVID-19 подтвердили у полицейского, который нес службу на одном из блокпостов Донецкой области.

"Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под присмотром врачей, состояние его здоровья удовлетворительно", - говорится в сообщении.

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Всех людей, которые контактировали с заболевшим на протяжении последнего времени, изолировали и взяли у них материалы для тестирования, а в служебных помещениях провели дезинфекцию.

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Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины коронавирусом продолжают болеть 62 человека, причем состояние большинства из них – удовлетворительно, они идут на поправку.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на утро 26 мая в Украине подтвердили 21 584 случаев заболевания COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев инфицирования.

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О том, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Донбасс вирус заболевание коронавирус ООС

Источник: Сегодня

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