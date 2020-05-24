Вспышка коронавируса в Военных силах: за день – 14 новых случаев

Где лечат военных и какое у них состояние

За прошедшие сутки в рядах Военных сил Украины зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Всего по состоянию на 24 мая в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют 62 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 259 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 40 человек.

Четыре военнослужащего Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время также находятся в изоляторе воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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Один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечений в Национальном военно-медицинском клиническом центре. Состояние пациента средней тяжести, получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий Киевского гарнизона. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома", – напоминают в Медицинских силах ВСУ.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 24 мая в Украине 20 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 617 летальных, 7108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случаев.

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Отметим, что сегодня 73-й день карантина в Украине. Изначально он устанавливался до 24 апреля. Однако ограничения продлили до 22 июня.

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