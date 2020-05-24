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  1. Последние новости Украины

Вспышка коронавируса в Военных силах: за день – 14 новых случаев

24 мая, 14:20

Мила Князьская-Ханова

Где лечат военных и какое у них состояние

За прошедшие сутки в рядах Военных сил Украины зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Всего по состоянию на 24 мая в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют 62 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 259 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 40 человек.

Четыре военнослужащего Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время также находятся в изоляторе воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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Один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечений в Национальном военно-медицинском клиническом центре. Состояние пациента средней тяжести, получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий Киевского гарнизона. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

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"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома", – напоминают в Медицинских силах ВСУ.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 24 мая в Украине 20 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 617 летальных, 7108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случаев.

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Отметим, что сегодня 73-й день карантина в Украине. Изначально он устанавливался до 24 апреля. Однако ограничения продлили до 22 июня.

О том, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ВСУ госпиталь инфекция изоляция симптомы

Источник: Сегодня

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