Коронавирус в Украине: в Луганской области готовят санаторий для приема "подозреваемых"

В Луганской области местные власти подыскивают помещение, в которое можно было направлять людей с подозрением на инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщили в областной военно-гражданской администрации.

"Как самый приемлемый вариант рассматривается санаторий-профилакторий "Приволье", принадлежащий ПАО "Лисичанскуголь", – заявила заместитель главы ОГА Наталья Романенко.

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"Помещение рассчитано на 70 койко-мест. Комнаты позволяют создать надлежащие условия как для обсервации отдельных людей, так и для семей из двух-трех человек", – сообщила заместитель главы ОГА Екатерина Безгинская.

Она также сообщила, что в область поступили средства индивидуальной защиты из Государственного резерва, а в ближайшее время поступит и дополнительное оборудование.

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"Задача, стоящая перед нами сейчас, – применить максимум мер, чтобы не допустить попадания инфекции коронавируса в Украину", – подчеркнула Романенко.

По итогам совещания заместитель главы ОГА дала ряд поручений. В частности, надлежащим образом подготовить санаторий "Приволье" к приему людей в случае обнаружения заболевших, а на контрольных пунктах въезда-выезда придерживаться соответствующих норм, проводить необходимую дезинфекцию транспорта, провести разъяснения среди населения, особенно среди школьников.

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