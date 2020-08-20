Коронавирус набирает обороты в ВСУ: десятки зараженных за сутки

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 19 августа, зафиксировали 42 новых случая коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 485 военнослужащих.
Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровел 831 человек, летальных случаев – 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 817 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 86 человек.
Сообщается, что в медучреждениях находятся 9 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 33 человека.
Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса. Предлагается ужесточить контроль за соблюдением карантина и усилить режим на границе с оккупированным Крымом.
Также напомним, коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это уже шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.
Кроме того, ряд областных центров бунтует против усиления карантина, подробности в видеосюжете:
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