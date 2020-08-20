Українська
$ 27,32
32,6
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Коронавирус набирает обороты в ВСУ: десятки зараженных за сутки

20 августа, 13:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Всего в армии остаются инфицированными более 400 человек

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 19 августа, зафиксировали 42 новых случая коронавируса. Всего в стране болеют COVID-19 485 военнослужащих.

Реклама

Как сообщает командование Медицинских сил ВСУ, за все время эпидемии в ВСУ выздоровел 831 человек, летальных случаев – 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 817 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 86 человек.

Сообщается, что в медучреждениях находятся 9 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы – 33 человека.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса. Предлагается ужесточить контроль за соблюдением карантина и усилить режим на границе с оккупированным Крымом.

Также напомним, коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это уже шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

В тренде
"Готов на радикальные меры": мэр Умани выступил против приезда хасидов (видео)
Реклама

Кроме того, ряд областных центров бунтует против усиления карантина, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс статистика ВСУ военнослужащие заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
"Ермак и Козак – это еще интереснее": в ТКГ назвали дату "нормандской встречи"Политика
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУДонбасс
Заградотряды отстреливают боевиков: что происходит в
Заградотряды отстреливают боевиков: что происходит в "Л/ДНР"Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять