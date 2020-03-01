Котенок на передовой: солдаты рассказали, как "на Толике все держится"

Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр", которые находятся на передовой в зоне операции Объединенных сил, рассказали о котенке по кличке Толик, который оказался "звездой" подразделения.

Как рассказали сотрудники фонда "Повернись живим", бойцы рассказывают – "на Толике тут все держится", "мы все в гостях у Толика", а себя называют – "Толик и его молодая команда".

"Вечер. Кухня, обустроенная в блиндаже. До позиций врага – чуть больше километра. Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" передают Толика из рук в руки. Толик – кот, который достался военным по "наследству" от бригады, которая стояла на этом направлении до них", - добавили волонтеры.

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Бойцы признались, что им неизвестно, когда и как котенок появился у них, и какая на самом деле у него кличка.

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"Кота Толика, который вальяжно заходит в блиндаж и усаживается посередине, просто любят. И он отвечает людям в камуфляже взаимностью. "Толик, это прилеты. А как ты хотел?" – говорит один из бойцов, бросая на пол возле кота кусок сардельки. И в блиндаже поднимается хохот", – рассказали военные.



Ранее мы рассказывали трогательную историю о кошке, спасенной бойцом на Донбассе. Животное прибилось к военной части и была отдушиной для военных, но однажды пришла вся в крови и нуждалась в помощи.

Напомним, что украинские военные на Донбассе пытаются организовать свой быт таким образом, чтобы он напоминал им о родном доме, поэтому заводят на передовой кошек: фото дюжины усатых помощников бойцов ВСУ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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