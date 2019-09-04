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Настоящие друзья военных: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фото

4 сентября, 04:30

Они - предупреждают о врагах и даже спасают жизни украинских бойцов

Домашние животные продолжают играть большую роль в жизни украинских военных, особенно несущих службу на востоке Украины и лишенных привычного домашнего тепла. Поэтому кошки, прибившиеся к бойцам ВСУ или даже родившиеся на передовой, столь любимы защитниками Родины.

Об этом говорится на официальная страница 92-ОМБр ВСУ им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

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"Пулька, Мурчик, Кузьмич... Маленькие и взрослые, пушистые и не очень: четвероногие друзья всегда рядом с военными. Без них наши бойцы уже не представляют службу. Братья наши меньшие и грызунов ловят, и о чужом известят, и даже жизнь спасают, ведь зачастую коты и собаки словно ощущают вражеские прилеты и заранее прячутся в блиндаж", – говорится в сообщении.

"Ну, а о том, что они – настоящие психологи, говорить не приходится. Когда надо – выслушают, а если хорошее настроение, активны, игривы – просто неугомонны", – напоминает пресс-служба.

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Настоящие друзья военных: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фото

Как оказалось, в 92-й бригаде есть и "кадровые" закадычные друзья: их военные возят с собой домой, а потом с ними возвращаются в ротацию на восток. Поэтому бойцы говорят о них как о своих настоящих друзьях.

Напомним, ранее украинские военные опубликовали трогательные фото кошек на войне.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал трогательную историю о кошке, спасенной бойцом на Донбассе. Кошка прибилась к военной части и была отдушиной для ребят, но однажды пришла вся в крови и нуждалась в помощи.

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Донбасс ВСУ кошки

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