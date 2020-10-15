КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли: названы причина и сроки

С сегодняшнего дня, как и было объявлено ранее в штабе ООС, единственный работающий КПВВ в Луганской области закрыли из-за COVID-19. Пересечь линию соприкосновения в Станице Луганской невозможно будет до конца октября.

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Утром у пограничников собрались с полсотни желающих попасть домой на временно оккупированную территорию. "Сегодня" узнавали, какая ситуация сложилась на пункте пропуска.

У КПВВ журналисты поговорили с 83-летним Николаем Ивановичем. Он коренной житель ныне оккупированного Луганска. Два дня назад с женой поехал в Станицу за пенсией. Теперь вернуться домой уже не могут.

"Вчера был праздник, нерабочий день в банке. Сегодня мы получили, но дело в том, что КПВВ закрыли и теперь не знаем, как попасть в Луганск опять", – говорит пенсионер Николай Иванович.

Возмущеные и жители Станицы Луганской. После того, как закрыли КПВВ, чтобы не распространялся коронавирус, доехать в Северодонецк сложно, потому что перевозчикам из оккупированного Луганска без пассажиров, мол, работать невыгодно. КПВВ закрыли до 1 ноября.

"Оккупационные власти Российской Федерации не справляются с борьбой с COVID-19 на неподконтрольной части Луганской области. Также у нас есть информация о том, что у них не хватает медицинского персонала и средств по борьбе с болезнью", – сообщает начальник пресс-служба Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

Те, кто застряли на КПВВ и не могли попасть домой, не сдерживали возмущения.

"Где здесь жить? И вообще, на какие средства здесь жить?" – спрашивает жительница оккупированного Луганска Светлана Савчук.

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Если раньше местные власти пускали переночевать во Дворец культуры, то сейчас Станица Луганская – в оранжевой зоне, поэтому расселять тех, кто не может пересечь КПВВ, уже не будут.

"На сегодняшний день инфицированы COVID-19 уже более 40 человек на территории именно Станицы Луганской. То есть, мы же не будем наших жителей, а также жителей временно-оккупированных территорий на сегодняшний день вводить в опасные условия по инфицированию коронавирусом", – говорит заместитель главы Станично-Луганской районной государственной администрации Ирина Костан.

К обеду у КПВВ уже собралось полсотни жителей оккупированных территорий. Окончательное решение по пересечению – за командующим Операцией Объединенных сил. Пропустить могут только по уважительным причинам – смерть близкого родственника, воссоединение с детьми и тому подобное. Другие же должны ждать своей очереди до ноября.

Напомним, ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Украины возник дефицит самых необходимых лекарств. Среди них и те, что помогают в борьбе с COVID-19.

Также сообщалось, что на оккупированном Донбассе от COVID-19 умерли более 260 человек.

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