"Их там нет": почему Кремль не спешит освобождать своих граждан

По мнению Виталия Кулика, между Украиной и Россией возможен непрямой диалог в этом вопросе

Россия не спешит освобождать своих граждан, осужденных в Украине за тяжкие преступления, и не готова обменивать их на украинских политзаключенных, потому что таким образом она признает участие в боевых действиях на Востоке Украины.

Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии сайту "Сегодня".

По мнению эксперта, если Россия будет вести переговоры с Украиной по этому вопросу, то признает, что является стороной конфликта на Донбассе.

"Для Кремля это означает признать свою вину. А, как мы знаем, Россия действует с точки зрения "их там нет". Российские граждане, которых задержали в Украине, находились на нашей территории "по собственному желанию", и это была их личная воля помогать "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим для России это не является государственной политикой. Поэтому Российская Федерация в лице путинского режима не заинтересована в ведении переговоров о политическом обмене", – считает Кулик.

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества, в этом вопросе Россия готова лишь предоставить помощь в переговорах.

"Они готовы быть так называемыми посредниками в переговорах между Украиной и оккупированными территориями, в этом формате они готовы вести диалог", – дополняет эксперт.

Но при этом Кулик не исключает возможность непрямого диалога между государствами в этом вопросе.

"Кулуарные договоренности, участие посредников, приближенных к Кремлю, для решения судьбы отдельных граждан РФ и их обмен на украинских заключенных вполне возможны", – говорит он.

Напомним, ранее сообщалось, что уже 11 россиян просят Путина обменять их на украинских "узников Кремля".

А первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента в Трехсторонней контактной группе урегулирования кризиса на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что президент Петр Порошенко готов помиловать и отдать РФ 11 диверсантов и воров, обратившихся к Путину.