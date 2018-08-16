Еще трое россиян просят Путина обменять их на украинских "узников Кремля" – омбудсмен

Сегодня, 16:22

Ранее восемь заключенных в Украине россиян попросили Путина обменять их на одного из украинцев.

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Еще трое граждан РФ, которые содержатся в местах лишения свободы в Украине, написали заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять их на удерживаемых в РФ украинских политзаключенных.

Об этом в Facebook сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Продолжают поступать заявления от граждан России, которые содержатся в украинских местах лишения свободы, на имя президента РФ с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных. Сегодня такие заявления мы получили еще от трех человек. Заявления были написаны Гаджиевым Русланом Джупалаевичем, Кимаковским Игорем Владимировичем (ГУ "Бахмутское учреждение исполнения наказаний №6") и Мефедовым Евгением Игоревичем (ГУ "Николаевский следственный изолятор"), – написала она.

Ранее Денисова сообщила, что восемь заключенных в Украине россиян просят Путина обменять их на одного из украинцев.

В среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Ранее в Кремле отреагировали на ситуацию по "освобождению" Сенцова.
Путин, обмен, Денисова, политзаключенные, обмен пленными
Источник:

"Сегодня"

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