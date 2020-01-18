Крупные потери ВСУ на Донбассе: за день ранены восемь солдат

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 18 января оккупанты устроили пять обстрелов позиций украинских военных.
В результате вражеского огня ранения получили восемь наших бойцов, сообщили в штабе ООС.
"Противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, беспилотников, вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Так, четверо вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- вблизи Песков – 16 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета и вооружения БМП-1;
- в районе Павлополя – с беспилотника противник сбросил два гранатометных выстрела;
- в районе Васильевки – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово – было выпущено 10 мин из минометов калибра 120 мм, а также из автоматических станковых гранатометов.
Напомним, ранее разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: обещают высокие зарплаты, но молчат о наказаниях . Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.
Также сообщалось, что боевики "ЛНР" из пушек обстреляли оккупированную Голубовку и состряпали фейк о ВСУ .
Напомним, что боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ на Донбассе:
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