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Крупные потери ВСУ на Донбассе: за день ранены восемь солдат

18 января, 18:55

Оккупанты устроили пять обстрелов с начала суток, в том числе из крупнокалиберного оружия

Потери в ВСУ. Фото: ОПЕНГРАФ

Потери в ВСУ. Фото: ОПЕНГРАФ

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 18 января оккупанты устроили пять обстрелов позиций украинских военных.

В результате вражеского огня ранения получили восемь наших бойцов, сообщили в штабе ООС.

"Противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, беспилотников, вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Так, четверо вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- вблизи Песков – 16 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета и вооружения БМП-1;

- в районе Павлополя – с беспилотника противник сбросил два гранатометных выстрела;

- в районе Васильевки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово – было выпущено 10 мин из минометов калибра 120 мм, а также из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, ранее разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: обещают высокие зарплаты, но молчат о наказаниях . Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

Также сообщалось, что боевики "ЛНР" из пушек обстреляли оккупированную Голубовку и состряпали фейк о ВСУ .

Напомним, что боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ потери обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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