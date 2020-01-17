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Оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: сулят высокие зарплаты, но молчат о наказаниях

17 января, 05:30

Призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в «армию» боевиков

REUTERS/Alexander Ermochenko

REUTERS/Alexander Ermochenko

С начала 2020 года российское оккупационное командование активизировало "призывную кампанию" на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как стало известно украинской разведке, в агитационных мероприятиях участвуют все местные СМИ – телевидение, периодические печатные издания, соцсети и т.д..

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Для мотивации проходить военную службу в составе соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов армии Л/ДНР" российские пропагандисты обещают мужчинам призывного возраста якобы высокое финансовое обеспечение.

При этом замалчивается ужесточение требований к личному составу в подразделениях оккупантов и введение новых видов наказаний, в т.ч. существенное снижение размеров ежемесячных денежных выплат за малейшие нарушения.

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Вместе с тем, несмотря на агитацию оккупантов, большинство потенциальных "призывников" старается избежать призыва и выехать для поиска работы за пределы временно оккупированной территории, сообщает ГУР МОУ.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе шантажируют и вербуют заключенных, переданных в украинские тюрьмы .

Также новости "Сегодня" писали, как оккупанты вербуют в армию "Л/ДНР" – Вывозят на полигон и дают пострелять .

Напомним, что боевики на Донбассе не прекращают обстрелы позиций ВСУ:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс разведка боевики вербовка ООС ГУР МОУ

Источник: Сегодня

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