Кучма обсудил с координатором ООН ситуацию на Донбассе

Все шаги по имплементации Минских договоренностей должны проходить только на основе взаимности, отметил Кучма

Кучма и Лубрани. Фото: facebook.com/darka.olifer.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, второй президент Леонид Кучма встретился с Асенефой Лубрани, координатором системы ООН и координатором по гуманитарным вопросам в Украине. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"В разговоре обсудили ход выполнения Минских соглашений, которые 17 февраля 2015 были одобрены Советом Безопасности ООН", - сообщила она.

Во время встречи Асенефа Лубрани отметила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутиериш внимательно следит за этим вопросом, он искренне хочет, чтобы в деле выполнения Минских соглашений появилась новая динамика.

Леонид Кучма отметил первоочередность выполнения безопасностного блока договоренностей – прежде всего, это полноценное прекращения огня, вывод российских вооруженных формирований и техники. Он отдельно подчеркнул: все шаги по имплементации Минских договоренностей должны проходить только на основе взаимности.

"Отмечены положительные сдвиги в разблокирования процесса освобождения удерживаемых лиц, что является первоочередной гуманитарной задачей ТКГ. Особое внимание уделено проблеме поиска пропавших без вести. Также Леонид Кучма сообщил об активизации работы правительства Украины в решении социально-экономических проблем Донбасса", - сообщила Олифер.

Украинская сторона выразила благодарность Организации Объединенных Наций за систематическую внимание к Украине, ведь роль ООН особенно важна в условиях нарушения системы международной безопасности.

"Крайне важно, чтобы голос ООН по украинскому вопросу слышали во всем мире. Надеюсь, что этот голос будет сильным. Мы хотим видеть вашу объективную позицию и оценку событий", - сказал Леонид Кучма.

Ранее Кучма подвел итоги встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

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