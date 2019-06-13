Кучма обсудил с координатором ООН ситуацию на Донбассе
Все шаги по имплементации Минских договоренностей должны проходить только на основе взаимности, отметил Кучма
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, второй президент Леонид Кучма встретился с Асенефой Лубрани, координатором системы ООН и координатором по гуманитарным вопросам в Украине. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.
"В разговоре обсудили ход выполнения Минских соглашений, которые 17 февраля 2015 были одобрены Советом Безопасности ООН", - сообщила она.
Во время встречи Асенефа Лубрани отметила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутиериш внимательно следит за этим вопросом, он искренне хочет, чтобы в деле выполнения Минских соглашений появилась новая динамика.
Леонид Кучма отметил первоочередность выполнения безопасностного блока договоренностей – прежде всего, это полноценное прекращения огня, вывод российских вооруженных формирований и техники. Он отдельно подчеркнул: все шаги по имплементации Минских договоренностей должны проходить только на основе взаимности.
"Отмечены положительные сдвиги в разблокирования процесса освобождения удерживаемых лиц, что является первоочередной гуманитарной задачей ТКГ. Особое внимание уделено проблеме поиска пропавших без вести. Также Леонид Кучма сообщил об активизации работы правительства Украины в решении социально-экономических проблем Донбасса", - сообщила Олифер.
Украинская сторона выразила благодарность Организации Объединенных Наций за систематическую внимание к Украине, ведь роль ООН особенно важна в условиях нарушения системы международной безопасности.
"Крайне важно, чтобы голос ООН по украинскому вопросу слышали во всем мире. Надеюсь, что этот голос будет сильным. Мы хотим видеть вашу объективную позицию и оценку событий", - сказал Леонид Кучма.
Ранее Кучма подвел итоги встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.
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