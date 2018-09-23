"Кура" воевал в Сирии и на Донбассе: офицер ВСУ показал погибшего российского военного

Сегодня, 16:08

Теперь российский наемник не побеспокоит больше украинских военных на фронте

Фото: facebook.commod.mil.rus
Фото: facebook.commod.mil.rus

Противник продолжает нести потери – опытный наемник из России нашел свою смерть на украинской земле. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Бесславная "бригада-200" снова пополнилась новым "добровольцем". 22 сентября от кровоизлияния умер Михаил Прикладов с позывным "Кура" из Владивостока.

"Штирлиц" отмечает, что оккупант успел повоевать и в Сирии, и на Донбассе.

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Отметим, что по сообщению штаба Объединенных сил, вчера, 22 сентября, не было погибших у боевиков, хотя семь человек с ранениями попали в больницы. Враг резко увеличил количество атак, но нарвался на жесткую "ответку" ВСУ. Пока не известно, был ли "Кура" среди этих раненных.

Ранее Штефан писал об огромных потерях боевиков с начала года. По его словам, за восемь месяцев на востоке Украины у противника были сотни убитых и раненых. Штефан отметил, что больше всего врагу досталось в апреле и мае. Но реальные потери могут оказаться еще больше, так как российское командование дает указание боевикам скрывать свои потери.
Сирия, Донбасс, штирлиц, российский военный, наемник

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Источник:

"Сегодня"

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