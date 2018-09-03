Сотни убитых и раненых: в ВСУ озвучили огромные потери боевиков с начала года

Сегодня, 16:51

Больше всего врагу досталось в апреле и мае, но реальные потери могут оказаться еще больше

Боевики несут потери. Фото: facebook.commod.mil.rus
Боевики несут потери. Фото: facebook.commod.mil.rus

C начала текущего года противник на Донбассе понес огромные потери. За восемь месяцев были уничтожены 567 боевиков и еще почти 900 получили ранения. Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он отметил, что указанные ниже цифры могут отличаться в большую сторону, так как командование противника регулярно скрывает данные о потерях среди личного состава.

"Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы "республики", – написал "Штирлиц".

  • Январь: 47 – "200" (погибшие), 74 – "300" (раненые).
  • Февраль: 66 – "200", 71 – "300".
  • Март: 42 – "200", 79 – "300".
  • Апрель: 117 – "200", 190 – "300".
  • Май: 110 – "200", 149 – "300".
  • Июнь: 86 – "200", 47 – "300".
  • Июль: 31-"200", 68 – "300".
  • Август: 68 – "200", 116 – "300".
  • Всего: 567 – "200", 894 – "300".

Офицер отметил, что большинство оккупантов, участвовавших в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочарованы идеями "русского мира" и т.н. "Новороссии", и уволяняются из подразделений российско-оккупационных войск.

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Напомним, на днях "Штирлиц" публиковал данные о потерях боевиков за август. Отмечалось, что Объединенные силы нанесли немалый урон врагу и отправили на тот свет около 68 боевиков, а в больницы – около 116 человек.

Также мы ранее писали, что спустя месяц после начала ООС на Донбассе, потери боевиков составили более 250 человек – 149 раненными и более 100 битыми.
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"Сегодня"

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