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Куратор генерала-"крота" из СБУ связан с авиакатастрофой MH17

24 апреля, 19:58

Станислав Кожемякин

Полковник ФСБ Игорь Егоров находится в списке фигурантов дела о сбитом Boeing

Куратор генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, арестованного по подозрению в государственной измене, оказался фигурантом дела об авиакрушении малайзийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Как узнали следователи из Bellingcat, предателя еще до войны завербовал полковник ФСБ Игорь Егоров, вместе с которым они готовили покушение на ветерана и бывшего командира добробата Адама Осмаева.

Егоров родился в 1962 году в городе Стаханов Луганской области. Служит в спецподразделении ФСБ "Вымпел" и известен под позывным "Эльбрус".

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Российский полковник принимал активное участие в агрессии РФ против Украины. В частности, за помощь в аннексии Крымского полуострова он награжден медалью "За возвращение Крыма", а также координировал боевые действия подконтрольных России боевиков на оккупированной части Донбасса.

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В частности, он руководил одним из штабов, которые налаживали централизацию контроля над ситуацией и прекращение внутренних конфликтов между боевиками.

Позже "Эльбрус" был включен Совместной расследовательской группой (JIT) в число фигурантов дела о сбитом Boeing MH17 – он прибыл в зону боевых действий в те же самые дни, когда на Донбасс поставили российский "Бук", из которого 17 июля 2014 года был совершен фатальный выстрел.

Напомним, ранее немецкие СМИ заявили, что задержание Валерия Шайтанова может нанести удар по российской шпионской сети на Западе.

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ФСБ MH17 крушение Боинга Валерий Шайтанов

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