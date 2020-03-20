Ледовая арена "Альтаир" в Дружковке на время карантина приостановила работу

Такое решение принято ради безопасности людей в связи с общенациональным карантином

Из-за введенного в Украине общенационального карантиналедовая арена "Альтаир" в Дружковке Донецкой области, которая является домашней для хоккейного клуба "Донбасс", приостановила работу. Также приостановлены занятия детско-юношеской спортивной школы клуба.

Ранее из-за пандемии было остановлено проведение матчей Украинской хоккейной лиги – восстановить соревнования планируют в сентябре. А старт юбилейного, пятого сезона чемпионата УХЛ-Пари-Матч, в котором будет участвовать хоккейный клуб "Донбасс", должен состояться 1 октября 2020 года.

Ранее "Сегодня" опубликовали интервью с президентом хоккейного клуба "Донбасс" Борисом Колесниковым, который рассказал о том, как живет команда.

Украинский клуб дебютировал в ТОП-лиге Европы в 2012 году и за два сезона сумел добиться четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил только будущему финалисту сезона "Льву" из Праги. После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году амбициозные планы по завоеванию Европы пришлось свернуть, но "Донбасс" продолжил успешно выступать во внутреннем чемпионате.

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Руководитель "Донбасса" сейчас держит дончан на плаву и надеется на лучшее. Интересно, что в 2014 году у него даже не возникло мысли, что можно бросить хоккейную команду.

"Сомнений никаких не было, я хоккей с детства люблю. Хотя, конечно, ситуация была непростая. Представьте, что сегодня вы играете в полуфинале Запада КХЛ, а тут приходится переходить в чемпионат, где 4-5 клубов очень среднего уровня. Тут нужно иметь стальные нервы. Но у меня ни на секунду не было сомнений, что украинский хоккей будет жить, а наш клуб – развиваться", – утверждает президент хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников.

Также "Сегодня" писали о том, что бывший главный тренер ХК "Донбасс" Андрей Назаров прокомментировал интервью президента украинского клуба Бориса Колесникова.

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