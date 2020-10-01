Лесной пожар приблизился к КПВВ "Станица Луганская": слышны взрывы

На Донбассе масштабный лесной пожар добрался до КПВВ "Станица Луганская", из-за этого пункт пропуска временно закрыли.
Об этом сообщили в пресс-службе Станично-Луганской районной государственной администрации.
Отмечается, что огонь дошел до заминированной обочины автодороги, по которой люди пересекают КПВВ. В результате началась детонация взрывных устройств.
Местные власти добавили, что пожары вдоль линии разграничения не утихают. Из-за сильного ветра появляются новые очаги. Большинство из них размещены в районе линии фронта.
Ранее сообщалось, что из-за масштабных лесных пожаров в Луганской области эвакуировали почти тысячу человек.
Также мы писали, что из-за масштабных лесных пожаров почти сгорело село Муратово.
Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области
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